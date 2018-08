Jede zweite Sozialwohnung ist verloren

. Die Zahl der Sozialwohnungen in Wolfsburg hat sich in zehn Jahren mehr als halbiert. Von ursprünglich 3400 Wohnungen sind nach Angaben der Stadtverwaltung noch 1520 vorhanden. Zugleich werden pro Jahr zwischen 300 und 350 Wohnberechtigungsscheine an Menschen ausgestellt, die eine geförderte Wohnung mieten möchten. Die meisten dieser Wohnungen, zusammen rund 1050, werden von der städtischen Gesellschaft Neuland und der...