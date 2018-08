Unbekannte beschädigen zwei Zigarettenautomaten

In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter, in Velstove einen Zigarettenautomaten durch Pyrotechnik aufzusprengen (wie hier in Detmerode). Foto: Anja Weber / Regios24

Velstove. In Velstove entsteht ein Schaden von 1000 Euro, in Vorsfelde von 4500 Euro. Hier transportieren die Diebe den ganzen Automaten ab.

In der Nacht zum Samstag versuchten unbekannte Täter, in Velstove einen Zigarettenautomaten durch Pyrotechnik aufzusprengen. Dies misslang, trotzdem entstand ein Schaden von rund 1000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei einem weiteren Fall wurde in Vorsfelde auf einem Sportgelände nur wenigen Stunden später ein kompletter Automat erbeutet. Hier gehen die Ermittler von einem Gesamtschaden von 4500 Euro aus. Ein Zusammenhang der Taten ist nicht auszuschließen. Bereits in der Nacht hatte in Velstove an der Straße Diekwanne ein Zeuge vier Unbekannte an dem betroffenen Zigarettenautomaten beobachtet und zudem zwei Detonationen wahrgenommen. Obwohl das Quartett über einen nahen Feldweg flüchtete, unterrichtete der Zeuge erst am Samstagvormittag die Polizei – zu spät für eine sofortige Fahndung nach den flüchtigen Tätern.

Der Automat ist nach den Sprengversuchen ziemlich beschädigt und nicht mehr funktionsfähig. Im zweiten Fall ergaben erste Ermittlungen, dass auf dem Gelände des Sportvereins an der Straße Am Drömlingstadion Unbekannte die Befestigungen eines an der Wand hängenden Automaten brachial lösten und den vollständigen Automaten abtransportierten. Ein Vereinsmitglied hatte die Tat um 8.30 Uhr entdeckt und sofort die Polizei verständigt. Vermutlich waren die Täter nach 4 Uhr aktiv, als eine Vereinsfeier beendet war.