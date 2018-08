Oliver Lellek verabschiedet sich von St. Marien

Sie werden ihn vermissen: Vom Leitungsteam der St. Marien-Kindertagesstätte bis hin zum Förderkreis der katholischen St. Marien-Gemeinde. Nach neun Jahren hat Pfarrer Oliver Lellek am Sonntag Abschied von Fallersleben genommen. Der Theologe wechselt in die Domstadt Hildesheim an die dortige St....