Projekt „Starthilfe“: Ulrich Neß übergibt an Wilfried Krüger

Kinder liegen Ulrich Neß am Herzen. Das hat der ehemalige Top-Manager, der 41 Jahre für Volkswagen tätig war, als ehrenamtlicher Koordinator der Initiative „Starthilfe“ in den vergangenen zehn Jahren eindrucksvoll bewiesen. Am Freitag übergab Neß seinen Posten an Dr. Wilfried Krüger. Die...