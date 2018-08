Vox Celestis: Mehr Bach geht nicht

Wolfsburg. In der romanischen Saalkirche St. Annen setzt der Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen die musikalische Reihe „vox celestis“ am Sonntag, 2. September, 18 Uhr, fort. Mit anspruchsvollen Werken von Johann Sebastian Bach. Keineswegs protestantische Kirchenmusik, sondern Kammermusik. In Köthen fand der...