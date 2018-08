Wölfe in Wolfsburg – es gibt keine gesicherten Erkenntnisse

. Es war kein schöner Anblick, aber so kann das Leben in der Natur enden: Mitte Juni wurden ein Reh- und ein Bock-Kadaver in den Gehölzen bei Neindorf entdeckt. Der Verdacht: Ein Wolf hat die Tiere gerissen. Möglicherweise, aber: „Es gibt keinerlei gesicherte Wolfsvorkommen im Landkreis Wolfsburg.“ Dies erklärte Achim Stolz, Sprecher des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, dem das Wolfsbüro...