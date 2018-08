Diebe erbeuten in Nordsteimke Bargeld aus Ladenkasse

Ein dreister Diebstahl ereignete sich am späten Mittwochvormittag in einer Postfiliale, die in dem Untergeschoss eines großen Lebensmitteldiscounters an der Hehlinger Straße untergebracht ist. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen nutzten zwischen 11.50 und 11.53 Uhr die Unbekannten dabei die kurzfristige Abwesenheit der Angestellten aus und begaben sich hinter den Tresen der Postagentur. Hier öffneten sie gewaltsam die Ladenkasse und entwendeten einen noch genau zu ermittelnden Geldbetrag, wie die Polizei mitteilt. Anschließend verließen sie den Ort des Geschehens und flüchteten unerkannt. Da zur angegebenen Zeit reger Kundenverkehr im Bereich der Postfiliale stattfindet, hofft die Polizei darauf, dass andere Kunden verdächtige Personen beobachtet haben.

