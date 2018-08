Der Kaufvertrag ist unterschrieben, Petronella Cadera erleichtert. Die Geschwister Cadera haben es geschafft, den 1853 in Köln gegründeten und seit 1943 in Wolfsburg beheimateten Familienbetrieb, die Bäckerei Cadera, an eine andere Familie zu verkaufen. Der bisherige Prokurist Hendrik Wolf-Doettinchem, sein Sohn Ingmar und seine Schwägerin Imke, Unternehmensberaterin aus Hamburg, haben das Traditionsunternehmen übernommen. „Heute ist...