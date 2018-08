Stadtbibliothek will ab 2019 Selbstverbuchung einführen

Wenn die Ortsräte Fallersleben und Westhagen in der kommenden Woche zu ihren ersten Sitzungen nach den Ferien zusammenkommen, können sie darüber beraten ­– ebenso wie über den Zeitplan zur Einführung der Selbstverbuchung. Der sieht so aus: 2019 und 2020 sollen in der Zentralbibliothek und der...