Anwohner klagen über A39-Baustelle

Seit knapp drei Wochen wird auf der Autobahn 39 zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Mörse gebaut. Die Fahrbahndecke wird auf einer Länge von 5,2 Kilometern in Richtung Norden und 2 Kilometern in Richtung Süden komplett erneuert. Das Besondere ist die erstmals in Niedersachsen erprobte Wechselspur. Morgens führen zwei Spuren nach Wolfsburg hinein, ab Mittag zwei aus der Stadt hinaus. Wie wird die...