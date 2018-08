Bagger im Neubaugebiet Wiesengarten brennt aus

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet in der Nacht zum Dienstag ein Bagger im Reislinger Neubaugebiet „Wiesengarten“ in Brand. Kameraden der örtlichen Feuerwehr und der Wolfsburger Berufsfeuerwehr brachten die Flammen schnell unter Kontrolle. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 50 000 Euro. Die Polizei hat die Brandermittlungen übernommen.

Es ist die Nacht auf den gestrigen Dienstag. Ein 37 Jahre alter Autofahrer aus Sachsen-Anhalt bemerkt um 1.45 Uhr von der Dieselstraße aus die Flammen in dem Baugebiet im Norden Reislingens. Er habe mit seinem Fahrzeug sofort gedreht, berichtet der Zeuge später den Polizisten, um zu erkennen, was dort brenne. Zunächst habe er gedacht, dass es sich um brennende Strohballen handelt, dann aber festgestellt, dass ein Bagger in Flammen stehe.

Um 1.55 Uhr werden die Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr Reislingen von der Wolfsburger Berufsfeuerwehr über Funk alarmiert. Es muss schnell gehen. „Da das Neubaugebiet quasi direkt am Gerätehaus liegt, waren wir zügig am Einsatzort“, berichtet Daniel Lieske, Pressesprecher der Reislinger Feuerwehr. Mit Tanklöschfahrzeug (TLF) und Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) fahren die Kameraden los. „Beim Eintreffen sahen wir, dass das Führerhaus und Motorraum bereits in Vollbrand standen“, so Lieske.

Gemeinsam mit den Kollegen der Wolfsburger Berufsfeuerwehr, die mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF) und fünf Kameraden zur Unterstützung nach Reislingen ausrückten, wird unter Einsatz schwerem Atemschutz, Wasser und Schaum der Bagger gelöscht. „Zunächst haben wir mit Wasser das Fahrzeug runtergekühlt“, erklärt Lieske die Maßnahmen. „Danach haben wir den Bagger in Löschschaum eingehüllt, um ein weiteres Aufflammen zu verhindern.“ Der eigne sich dafür am besten, so der Reislinger Feuerwehrmann, da er die Eigenschaft hat, Hohlräume zu verdichten. Bereits kurze Zeit später können die Fahrzeugbesatzungen der Berufsfeuerwehr und Freiwilligen Feuerwehr Reislingen wieder einrücken.

Ebenfalls vor Ort war die Wolfsburger Polizei. Sie hat die Brandermittlungen aufgenommen. Da die Ursache für den Brand unklar ist, bittet sie um Hinweise. „Wir ermittelt in alle Richtungen“, sagt Sven-Marco Claus auf WN-Nachfrage. „Wir können weder Brandstiftung noch technischen Defekt als Ursache ausschließen.“