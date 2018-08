Jury-Urteil: Der VfL Wolfsburg ist Trikotmeister

Die neue Fußball-Saison hat noch nicht begonnen, da steht bereits ein Sieger fest: Die Düsseldorfer Mediadesign-Hochschule hat den VfL Wolfsburg zum Trikotmeister der Saison 2018/19 gekürt. Alle 18 Clubs der 1. Fußballbundesliga der Herren waren für den Wettbewerb eingeladen worden, ihr Saisontrikot einzureichen und sich damit der Jury, die aus Dozenten und Studierenden aus dem Fachbereich Modedesign der Düsseldorfer Hochschule bestand, zu stellen.

Zum zwölften Mal wurde das beste Mannschaftstrikot der Saison bestimmt. Unter der Leitung von Martina Becker setzte sich dabei der VfL Wolfsburg souverän durch. Die Wölfe überzeugten die Juryteilnehmer mit sportlichem Grün und gewannen damit zum ersten Mal. Sie punkteten in den Kategorien Gesamteindruck des Outfits, Innovation/Design, Labeling/Farbharmonie, Funktionalität (Material/Details), Verarbeitung/Passform/Schnitt und Nachhaltigkeit.

Dicht auf den Fersen des Siegers setzte sich die Eintracht Frankfurt auf Platz 2 durch. Ganz in Schwarz mit dunkelgrauen Längsstreifen dezent und elegant wie immer. Der VfB Stuttgart belegt in diesem Jahr in Weiss-Rot den dritten Platz.

Der Vorjahressieger RB Leipzig rutschte mit seinem flammenden Schulterdruck auf den 8. Platz ab. Hertha BSC und TSG 1899 Hoffenheim konnten die Jury nicht überzeugen und bilden somit die Schlusslichter.

Neben dem Gewinner der vorherigen Saison, RB Leipzig, konnten sich zuvor Vereine wie Borussia Dortmund, der FC Ingolstadt, Bayer 04 Leverkusen und Hannover 96 mit dem Titel des Trikotmeisters schmücken.

Informationen zum Trikotmeisterwettbewerb und zur aktuellen Rankingliste der Bundesligavereine finden sich unter www.trikotmeister.de