Einbruch in Vorsfelder Rathaus

Bei einem nächtlichen Einbruch in das Vorsfelder Rathaus erbeuteten in der Nacht zum Montag unbekannte Täter neben einigen Blankodokumenten für Ausweise auch Bargeld aus einem Kassenautomaten. Offenbar fühlten sich die Täter während der Tat gestört, so dass sie das Gebäude in der Amtsstraße...