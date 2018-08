Zwei Neue im Büro – Tanzendes Theater hat neues Stück

Susanne Hermann-Upadek ist die Neue, also die neue Chefin im Büro. Und Ricardo Koch ist der neue Botenjunge. Ansonsten bleibt alles beim Alten in der Inszenierung „Das Büro“ des Tanzenden Theaters Wolfsburg (TTW). Naja, in den Grundzügen. Also vier Sekretärinnen (Britta Rollar, Ana Claudia Ronzani,...