Betrunkener missbraucht Notruf und beleidigt Rettungssanitäter

Um weitere Straftaten zu verhindern, musste am frühen Samstagabend ein 59 Jahre alter Wolfsburger in Polizeigewahrsam genommen werden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst nutzte der 59-Jährige ab 18.20 Uhr zwei Stunden lang mehrfach den Notruf 110, ohne einen echten Notfall zu haben. Bei allen sechs Anrufen fühlte sich der 59-Jährige durch Kinder in seiner Ruhe gestört und akzeptierte nicht, dass dies kein Fall für den Notruf ist. Als Polizisten den stark alkoholisierten Wolfsburger erneut an der Mecklenburger Straße antrafen, verlor der Wolfsburger plötzlich das Bewusstsein, so dass Rettungssanitäter ihn ins Klinikum brachten. Als der 59-Jährige dort randalierte und zudem Mitarbeiter beleidigte, wurde er schließlich in Gewahrsam genommen und schlief bis zum frühen Morgen seinen Rausch in einer Polizeizelle aus.

