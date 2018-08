Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu Ladendieb liefern

Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf um 16.20 Uhr informiert, als Shop-Mitarbeiter und auch Sicherheitspersonal des Centers an der Straße An der Vorburg auf eine Gruppe von Tatverdächtigen aufmerksam wurden, wie sie einen Bekleidungsshop mit nicht bezahlter Ware verließen. (Symbolfoto) Foto: Joachim Mottl / Regios24

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen zu einem mutmaßlichen Ladendieb, der am Samstagnachmittag nach Diebstählen in den Designer Outlets flüchtete. Der Unbekannte stellte sich zunächst einem Polizisten, riss sich jedoch los und flüchtete an die naheliegenden Bahngleise, wie die Polizei mitteilt. Von dort lief der Täter in Richtung Hauptbahnhof und danach vermutlich weiter in die Innenstadt. Hinweise bitte an die Polizeiwache unter

(0 53 61) 46 46-0

.



Den bisherigen Ermittlungen zufolge wurde die Einsatzzentrale der Polizei per Notruf um 16.20 Uhr informiert, als Shop-Mitarbeiter und auch Sicherheitspersonal des Centers an der Straße An der Vorburg auf eine Gruppe von Tatverdächtigen aufmerksam wurden, wie sie einen Bekleidungsshop mit nicht bezahlter Ware verließen. Während zwei 18- und 20-jährige Verdächtige vorübergehend festgenommen werden, kam der Gesuchte den Aufforderungen eines Polizisten, stehen zu bleiben, zunächst nach. Als der Beamte Verstärkung hinzurief, riss sich der Verdächtige los, ließ dabei einen mitgeführten Rucksack und eine Tüte mit gestohlenen Bekleidungsstücken im Wert von rund 280 Euro zurück. Wie die vier Festgenommenen war der Flüchtige etwa 18 bis 20 Jahre alt, vermutlich nordafrikanischer Abstammung und etwa

1,65 Meter bis 1,70 Meter groß. Er habe eine hagere schlanke Gestalt und war mit einem schwarzen Basecap mit „WEED“-Schriftzug, einem auffälligen neon-rot-orangem sportlichen T-Shirt und einer schwarzen langen Sporthose bekleidet. Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich, dass das festgenommene Quartett übereinstimmend angab, mit dem Zug nach Wolfsburg gereist zu sein, um hier einkaufen zu gehen.