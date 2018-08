Gemeinde begrüßt Pastor Tomás Gaete

In einem feierlichen Gottesdienst wurde Pastor Tomás Gaete in der Bonhoeffer-Kirche in seine neue Aufgabe eingeführt. Der Kirchenraum war bis auf den letzten Platz besetzt. Die Gemeinde nahm regen Anteil. Freute sie sich doch, dass die Pastorenstelle nach acht Monaten Vakanz nun wieder einen...