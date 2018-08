Viele Schnäppchenjäger riskieren ein Knöllchen

Das ging schnell: Beim 42. PUG-Flohmarkt am Windmühlenberg waren alle 300 Standplätze bereits um Viertel vor acht gestern früh vergeben. Weil die Veranstalter den Markt anders als in den Vorjahren nicht auf die angrenzende Wiese vor dem Freibad ausweiten konnten, schauten zahlreiche Händler in die Röhre. „Wir sind ausgebucht“, teilte Organisator Klaus-Dieter Reglitz all jenen mit, die gegen acht noch einen Platz suchten. „Wir können...