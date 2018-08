Indie-Pop und Kinderspaß am Hallenbad

Es lohnt nicht zu lamentieren: Aber das parallel stattfindende Fanfest des VfL Wolfsburg an der VW-Arena bescherte am Samstagnachmittag dem Sommerfest am Kulturzentrum Hallenbad einige Besucher weniger. Wer sich jedoch auf den Weg zum Biergarten am Schachtweg gemacht hatte, der kam (auch) dort bei Musik und Artistik, Tanz und Clownerie voll auf seine Kosten. Die Bühnenmoderation hatte mit Dominik Bartels eine bekannte Größe aus der...