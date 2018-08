Diebe brechen in Fallersleben Bulli auf

In der Nacht zum Donnerstag wurde in Fallersleben auf einem Privatgrundstück ein VW Bus aufgebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Bei der Tatortaufnahme in der Kanzleistraße zeigte sich, dass die Täter eine Tür des Fahrzeugs gewaltsam aufgebrochen hatten. Anschließend bauten sie den Tacho-Instrumentenblock und das Steuergerät fachmännisch aus. Insgesamt entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von etwa 3000 Euro.

