Hunderte Bahnpassagiere in Wolfsburg gestrandet

Hunderte Fahrgäste der Bahn sind am frühen Abend am Wolfsburger Hauptbahnhof gestrandet. Die Strecke in Richtung Westen ist nach einem Unwetter gesperrt. Der erste Zug, der nicht weiterkam, war der IC 1923 nach Köln, reguläre Abfahrtzeit 17.20 Uhr. Er stand um 18.30 Uhr immer noch im Hauptbahnhof,...