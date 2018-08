Hospizverein jubelt über anonyme Riesenspende

Erwartungsvolle Vorfreude herrschte am Donnerstagvormittag im Hospizhaus in der Wolfsburger Eichendorffstraße: Dutzende Ehrenamtliche und Mitarbeiter warteten auf die Übergabe der anonymen 100000 Euro-Spende, die am Mittwoch in der Lokalredaktion der Wolfsburger Nachrichten für den Verein abgegeben...