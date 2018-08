Feuerwehr löscht brennende LKW-Ladung auf der Nordumgehung

An der Brückenabfahrt der Nordumgehung an der Hafenstraße stoppte der Fahrer den LKW. Foto: Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde

Schnell unter Kontrolle brachte die Berufsfeuerwehr am Dienstagmorgen den Brand eines Containers auf einem LKW an der Hafenstraße.

Wie Polizeisprecher Sven-Marco Claus am Mittag weiter mitteilte, war der 62 Jahre alte Fahrer eines Entsorgungsfachbetriebs aus Wolfsburg mit seinem LKW um 7.13 Uhr auf der Brücke von der Wolfsburger Landstraße kommend zur Hafenstraße unterwegs, als er in seinem mit Bauschutt beladenen Container Rauch aufsteigen sah. „Der 62-Jährige stoppte seinen LKW sofort, so dass die verständigte Feuerwehr den Brand löschen konnte“, berichtete Claus.

Die Ursache für das Feuer ist laut Polizeisprecher bisher ungeklärt. Es sei kein weiterer Schaden entstanden, weder am LKW, noch an der Brücke.

Für die Löscharbeiten wurde die Fahrbahn im dicksten morgendlichen Berufsverkehr kurzfristig gesperrt. Danach konnte der Fahrer seine Fahrt fortsetzen.