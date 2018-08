Auto überschlägt sich auf dem Hochring

Am frühen Montagabend wurden bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Eichelkamp ein 73 Jahre alter Peugeot-Fahrer und ein 21-jähriger Audi-Fahrer leicht verletzt. Das teilte die Polizei mit. Zeugen berichteten, dass der 21-jährige Wolfsburger mit seinem Audi auf dem Hochring in Richtung Röntgenstraße stand, um rückwärts einzuparken. Der ebenfalls aus Wolfsburg stammende Peugeot-Fahrer sei hierbei in gleicher Richtung gefahren und auf die hintere linke Fahrzeugecke des Audi gestoßen, wodurch sein Fahrzeug abhob und nach einem Überschlag auf dem Dach liegen blieb. Bei dem Unfall entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von 55 000 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder