Heute bis zu 38 Grad in Wolfsburg

Die Temperaturen in unserer Region könnten am Dienstag beinahe die 40 Grad-Marke erreichen. Foto: Frank Rumpenhorst / dpa

In Wolfsburg könnte am Dienstag möglicherweise die 38 Grad-Marke geknackt werden. Aber auch sonst bleibe es in ganz Niedersachsen den Tag über trocken und heiß, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes mit. Erst ab Mittwochmorgen seien im Westen des Landes einzelne Schauer und Gewitter möglich. Spätestens am Freitag werde dann ein deutlicher Temperatursturz von rund 10 Grad spürbar. dpa