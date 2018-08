Mögliche Beziehungstat: Polizei sucht weitere Zeugen

Die Ermittlungen nach einem möglichen Beziehungsstreit im Stadtforst in der Nacht zum Sonntag (wir berichteten) dauern an. Die Ermittler des zuständigen 1. Fachkommissariates bitten weitere Zeugen, sich mit der Polizei unter (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung zu setzen: Dazu zählt ein noch unbekanntes Pärchen, das sich an dem Abend zwischen 21.30 und 22 Uhr an einer Parkbank an einem öffentlichen Spielplatz nahe dem Birkenweg aufhielt und ein weiterer Spaziergänger, der sich ebenfalls in dem Zeitraum in dem Bereich aufgehalten haben soll. Von den drei Passanten erhoffen sich die Beamten weitere Zeugenhinweise, um ein mögliches Geschehen aufzuhellen. Zwei Spaziergänger hatten am Samstagabend gegen 21.35 Uhr die Einsatzzentrale der Polizei über einen möglichen Beziehungsstreit im Hasselbachtal nahe dem Steimker Berg informiert. Zu diesem Zeitpunkt sei auch deutlich ein lauter Knall zu hören gewesen, teilt die Polizei mit. Daraufhin wurden noch in der Nacht Einsatzkräfte zusammengezogen, um nach einem Opfer zu suchen. Am Sonntagnachmittag wurde die Aktion mit weiteren Beamten aus der Region Braunschweig fortgesetzt. Sie endete um 17.10 Uhr, ohne dass Spuren einer Auseinandersetzung gefunden wurden.

