Neuer Investor will 2019 in Steimker Gärten bauen

Der nächste Investor für die Steimker Gärten steht in den Startlöchern. Die Schölke Massivhaus GmbH plant 28 Eigentumswohnungen und vier Einfamilienhäuser. Das Braunschweiger Unternehmen hat sich ein Baufeld am westlichen Ende des Wolfsburger Riesenbaugebietes von Volkswagen Immobilien gesichert. Mit Entwürfen des Architekten Hermann Norkauer hatte es sich im VWI-Wettbewerb durchgesetzt. In den kommenden Tagen wollen die...