Diebe brechen in Barnstorfer Vereinsheime ein

Diebe sind am Wochenende in das Vereinsheim des Sportvereins Barnstorf eingebrochen und haben versucht, in das Schützenhaus des Schützenvereins Barnstorf einzusteigen. Beide Gebäude befinden sich in der Straße Alter Bierweg. Die Taten ereigneten sich zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Sonntagmorgen, 9.30 Uhr. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei geht die Polizei von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen begaben sich die Täter auf das jeweilige Vereinsgelände. Im ersten Fall entfernten die Täter beim Vereinsheim des SV Barnstorf mit brachialer Gewalt ein Fenstergitter und öffneten ebenfalls gewaltsam das dahinterliegende Fenster. Anschließend gelangten sie ins Innere des Sportclubs und betraten verschiedene Räume. Dabei zerstörten sie verschlossene Türen, die ihnen im Weg waren. Aus einem Getränkeautomaten stahlen sie den Münzbehälter und verschwanden unerkannt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Weniger erfolgreich, aber dennoch mit erheblichem Sachschaden verlief der Einbruchsversuch in das direkt angrenzende weitere Gebäude des Schützenvereins. Die Tatzeit kann hier auf Freitagabend, 21.30 Uhr, bis Samstagmorgen, 10.15 Uhr, eingeschränkt werden. Die Täter versuchten ebenfalls, durch ein Fenster ins Gebäude zu gelangen und wendeten auch hier zerstörerische Kraft an, um das Fenster zu öffnen. Dabei wurden Rahmen und Glaseinsatz erheblich beschädigt. Die Schadenshöhe dürfte sich nach Polizeiangaben auf mindestens 1000 Euro belaufen. Ob die Einbrecher gestört wurden oder ob andere Gründe vorlagen, dass sie von ihrem Vorhaben abließen, ist derzeit unklar.

