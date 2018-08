Wer soll „Wolfsburger des Jahres“ werden?

Die Wahl zum „Wolfsburger“ oder der „Wolfsburgerin des Jahres“ naht ­ – und das bereits zum 17. Mal. Und doch ist es dieses Mal in gewisser Weise auch eine Premiere: Denn wir haben einen neuen Partner für den „Wolfsburger des Jahres“: Volkswagen Immobilien (VWI).

Meno Requardt, Sprecher der VWI-Geschäftsführung sagt zu unserem Ehrenamtspreis: „Wir freuen uns sehr, dass wir als Kooperationspartner mit den Wolfsburger Nachrichten den ,Wolfsburger des Jahres’ aktiv unterstützen können. Bei dieser Veranstaltung stehen Menschen im Mittelpunkt, die für ihr Umfeld Besonderes leisten, sich engagieren und dafür unsere Anerkennung verdienen.“

Persönliches Engagement, ehrenamtliche Tätigkeiten und ein faires Miteinander halten, so Requardt weiter, eine Gesellschaft zusammen und sind wichtige Grundpfeiler einer funktionierenden Gemeinschaft. Und er betont weiter: „Auch in unserem unternehmerischen Handeln sind Engagement und Fairness verankert -- und das wollen wir Tag für Tag als zuverlässiger Partner unseren Kunden erlebbar machen.“

Volkswagen Immobilien sponsert die festliche Verleihung inklusive Abendessen: am 31. August in dem ganz neu gestalteten Hotel „Global Inn“ in der Kleiststraße. Und mehr noch. Requardt verrät: „Gemeinsam mit dem Robinson Club können wir zudem einen hoch attraktiven Preis für den oder die Gewinnerin in diesem Jahr ermöglichen“: Zusätzlich zu dem von unserer Zeitung gestifteten Pokal erhält der „Wolfsburger des Jahres“ einen Gutschein für zwei Personen über eine Woche Traumferien im Robinson Club Landskron in den Alpen für die Wintersaison 2018/2019.

Machen Sie also mit, schlagen Sie uns Ihren „Wolfsburger des Jahres“ vor, der sich besonders um Wolfsburg und seine Menschen verdient gemacht hat: Es geht uns bei diesem Ehrenamtspreis um Menschen, die in irgendeiner Form für andere da sind. Das kann jemand sein, der Zivilcourage gezeigt oder durch schnelles Handeln Leben gerettet hat. Oder jemand, der schon seit Jahren und Jahrzehnten ehrenamtlich in Vereinen für andere da ist -- egal, ob er als Trainer Generationen von Sportlern geprägt hat oder als Platzwart besonders aufopferungsvoll im Hintergrund dafür sorgt, dass alles reibungslos läuft. Oder auch ein Nachbar, der immer aufopferungsvoll zur Stelle ist, wenn jemand nicht mehr alleine zurecht kommt. Kurzum: Es geht um „Helden des Alltags“, die oft genug ganz still und leise im Verborgenen wirken.