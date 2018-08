Wolfsburger stiehlt Alkohol und schlägt Polizisten

Wolfsburg. Der 35-Jährige wollte in einem Supermarkt Spirituosen stehlen, wurde aber von einem Ladendetektiv ertappt. Er wehrte sich vehement gegen eine Festnahme.

Ein 35-jähriger Wolfsburger wurde am Freitagabend gegen 19.17 von einem Ladendetektiv auf frischer Tat ertappt. Der Mann wollte offensichtlich einige Spirituosen aus dem Rewe-Markt in der Porschestraße stehlen. Als der Detektiv den Dieb darauf ansprach, habe der Mann mehrfach auf ihn eingeschlagen, berichtet die Polizei. Dann flüchtete er mit dem Diebesgut.

Einer Streifenbesatzung, die in der Nähe unterwegs war, gelang es, den 35-Jährigen zu überwältigen und festzunehmen. Der Mann ist der Polizei schon bekannt, schreibt sie in einer Mitteilung. Sowohl während der Festnahme, als auch während des Transportes zur Dienststelle, kam es zu Widerstandshandlungen des Mannes gegen die eingesetzten Beamten, so die Polizei. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.