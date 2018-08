Spezialfall Wolfsburg: Wechselspur auf A 39

Foto: Darius Simka / regios24

Wolfsburg, 03.08.2018, Baustelle auf der A 39 zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und Mörse anschauen und prüfen, ob alles so ausgeschildert und eingerichtet ist, dass Autofahrer und Lkw-Fahrer die Baustelle rechtzeitig und gut erkennen sowie sicher durchfahren können. Interessant ist dabei besonders die Wechselverkehrsführung, die es so in Niedersachsen bisher noch nicht gegeben hat. Foto: regios24/Darius Simka Foto: Darius Simka / regios24