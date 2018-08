Feuerwehr muss Äste am Kindergarten beseitigen

. In die Hermann-Löns-Straße musste die Feuerwehr am frühen Freitagmorgen ausrücken. Am Kindergarten St. Petrus war ein abgebrochener Ast gemeldet worden. Um 7.18 Uhr rückten die Helfer zur Kita aus. Weil die Drehleiter der Vorsfelder gerade zur Sicherheitsüberprüfung sei, dies teilte Volkmar...