Drogenverkauf an Minderjährige – 30-Jähriger festgenommen

Am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Wolfsburger Polizei, wie im Bereich des Nordkopfes zwischen einer männlichen und einer offenbar minderjährigen weiblichen Person ein Handel mit Betäubungsmitteln stattfand. Die Polizei kontrollierte anschließend beide Personen. Bei dem Mädchen handelt es sich um eine minderjährige Wolfsburgerin, bei der die Beamten ein Päckchen mit Marihuana fanden. Wenig später konnten die Fahnder auch den Verkäufer, einen 30 Jahre alten Algerier vorläufig festnehmen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Verkauf von Betäubungsmitteln an Minderjährige ist nach dem Strafgesetzbuch ein Verbrechenstatbestand und wird mit Freiheitsentzug nicht unter einem Jahr bestraft. Die Ermittlungen dauern an.

