Achtung Autofahrer: nur eine Fahrspur auf A39 Richtung Süden

. Ein Sprecher der zuständigen Geschäftsbereich Wolfenbüttel der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr informierte heute Mittag:

Im Zuge der Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 39 südlich von Wolfsburg sind kurzfristige Änderungen im Bauablauf erforderlich. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Montag in Wolfenbüttel hin.

Nach Aussage des Behördensprechers hat die beauftragte Baufirma das vereinbarte Zeitfenster für den Aufbau der Wechselverkehrsführung nicht eingehalten. Daher ist für den Abschluss dieser Arbeiten zwischen Mörse und Flechtorf eine Vollsperrung der Fahrtrichtung Süden in der Nacht von Dienstag, 31. Juli, 19 Uhr, auf Mittwoch, 1. August, 5 Uhr, erforderlich. Der Verkehr wird bereits ab Fallersleben abgeleitet, eine Umleitung wird ausgeschildert.

Die Wechselverkehrsführung kann damit erst an diesem Mittwoch vollständig abgeschlossen werden, so dass am heutigen Montag und morgigen Dienstag durchgehend zwei Fahrspuren in Richtung Norden und eine in Richtung Süden zur Verfügung stehen.

Ein Behördensprecher bedauerte außerdem, dass die Sperrung der A 39 in Fahrtrichtung Norden am vergangenen Wochenende erheblich länger als angekündigt gedauert habe. „Hier ist die ausführende Baufirma eigenmächtig von den Absprachen abgewichen.“ Die Landesbehörde werde mit den Verantwortlichen entsprechende, deutliche Gespräche führen.