Fahrgast bedroht Busfahrer am Kaufhof mit Messer und flüchtet

Mit einem etwa 8 bis 10 Zentimeter langen Messer sah sich ein Busfahrer am Samstagabend konfrontiert: Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hat ein Unbekannter damit sein Opfer bedroht. Passiert ist es laut Polizei am Kaufhof: Beim Einstieg um kurz nach 18 Uhr am Kaufhof habe der Täter den Fahrer...