Hugo-Bork-Platz wird zum Stadtstrand

Vorsicht, heiß! Wolfsburg holt den Sommer in die Stadt. Auf dem Hugo-Bork-Platz heißt es seit Freitagnachmittag, um im offiziellen Wortlaut zu bleiben, „Summer in the City“ – ein neues Veranstaltungsformat der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG). Schirmchen-Cocktails trinken, die Beine von...