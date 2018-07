Gast bezahlt nicht und stiehlt Bedienung Geldbörse

Ein dreister Diebstahl in Verbindung mit Zechbetrug ereignete sich am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Porschestraße. (Symbolfoto) Foto: Federico Gambarini / DPA

Ein dreister Diebstahl in Verbindung mit Zechbetrug ereignete sich am Donnerstagabend in einem Restaurant in der Porschestraße. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Gegen 21.40 Uhr saß ein Gast in dem Restaurant in Höhe der Poststraße und verzehrte Speisen und Getränke. Nachdem er fertig war, bat er die Bedienung zum Bezahlen der Rechnung an seinen Tisch. Als die Frau am Tisch erschien, sprang der Gast plötzlich auf, entriss der völlig überraschten Bedienung die Geldbörse und rannte in Richtung Poststraße davon. Ein weiterer Angestellter und ein Zeuge nahmen zwar noch die Verfolgung des Täters auf, verloren ihn aber nach wenigen Metern aus den Augen.

Der Täter war von schlanker Statur, hatte dunkele Haare und einen Bart. Bekleidet war er mit einem schwarzen Muskelshirt mit weißer Aufschrift. Die Polizei hofft darauf, dass Gäste umliegender Restaurants oder Passanten die sich im Bereich der Einmündung Poststraße, Porschestraße oder deren weiteren Verlauf aufgehalten haben, die Szenerie oder den Täter beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in der Heßlinger Straße unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.