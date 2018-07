Hausfriedensbruch und Widerstand – 66-Jähriger in Gewahrsam

Ein 66 Jahre alter Wolfsburger beschäftigte die Polizei am Donnerstagabend, weil er sich trotz Hausverbots in einem Restaurant aufhielt und Polizisten tätlich angriff. Gegen 20.58 Uhr teilte ein Mitarbeiter eines Restaurants in der Porschestraße der Polizei mit, dass sich eine Person mit Hausverbot auf der Außenterrasse aufhalte und Gäste belästige.

Wenige Minuten später waren die Beamten vor Ort und wurden durch die Angestellten des Restaurants eingewiesen, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Als die Beamten den ungebetenen Gast ansprachen, reagierte der sichtlich alkoholisierte Mann aggressiv und uneinsichtig. Trotz mehrfacher Aufforderung, Abstand zu den Polizisten zu halten, trat er wiederholt bis auf wenige Zentimeter an die Beamten heran. Der Aufforderung, sich auszuweisen, kam der Wolfsburger nicht nach. Stattdessen ging er plötzlich auf einen der Polizisten los und versuchte ihn wegzustoßen.

Nun wurde er durch die Ordnungshüter zu Boden gebracht und gefesselt. Dabei leistete er heftigen Widerstand und beleidigte zudem lautstark die Einsatzkräfte, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Der Beschuldigte wurde zur Identitätsfeststellung auf die Polizeiwache gebracht.

Bei einer Durchsuchung des Mannes und seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten auch einen Ausweis. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 1,16 Promille. Der 66-Jährige durfte die Nacht in Gewahrsam verbringen und wurde am nächsten Morgen entlassen.