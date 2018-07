Seit 69 Jahren einer Krankenkasse treu

Wolfsburg feierte sein 80-jähriges Bestehen. Anlässlich des Stadtgeburtstags suchten die Wolfsburger Nachrichten und die Barmer das Mitglied der Krankenkasse, das am Standort Wolfsburg am längsten versichert ist. Am 1. Juni 1949 trat Walter Windolf in die Volkswagen Betriebskrankenkasse ein....