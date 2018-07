Einbruch in Peter-Pan-Schule: Haftbefehl gegen 25-Jährigen

Der Einbruch in die Peter-Pan-Schule in der Straße Am Lerchengarten (wir berichteten) scheint aufgeklärt. Wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde, war bei dem Einbruch vom 17. auf den 18. Juli dieses Jahres auch ein Auto der Marke Volkswagen Crafter gestohlen worden. Ermittlungen der Polizei führten zu einem 25 Jahre alten polizeilich hinreichend bekannten Wolfsburger. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes am vergangenen Sonntag umfangreiches Beweismaterial, das sichergestellt wurde. Der 25-Jährige schwieg zu den Vorwürfen. Er wurde noch am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl erließ. Die Ermittlungen dauern an.

