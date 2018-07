Diebe schlagen Autoscheibe ein und stehlen Rucksack und Tasche

Zu einem Einbruch in einen PKW kam es am Mittwochabend im Bereich des Allersee-Nordufers. Gegen 22.05 Uhr vernahm ein aufmerksamer Zeuge im Bereich des Parkplatzes in der Nähe des Kolumbianischen Pavillons verdächtige dumpfe Geräusche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Als er sich den Parkplätzen näherte, bemerkte er drei Personen, die durch das zerstörte Seitenfenster eines Autos griffen, dort verschiedene Gegenstände entnahmen und in Richtung Badeland davonliefen.

Der Zeuge alarmierte sofort die Polizei. Die Beamten trafen vor Ort auf den Zeugen und auch auf die Nutzer eines Fiat Seicento. Bei dem Fahrzeug hatten die Unbekannten die Seitenscheibe zerstört und nach ersten Erkenntnissen eine Tasche mit Badesachen und einen Rucksack entwendet.

Eine genaue Schadensermittlung erfolgt in den nächsten Tagen. Die Täter sollen etwa 25 Jahre jung gewesen sein. Ein Täter war mit einem orangefarbenen T-Shirt bekleidet und führte einen schwarz-weißen Fußball mit sich. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.