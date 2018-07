A 39: Nächtliche Vollsperrungen zwischen dem 27. und 30. Juli

Im Zuge der Fahrbahnsanierung auf der Autobahn 39 südlich von Wolfsburg läuft jetzt auch der Aufbau der notwendigen Wechselverkehrsführung in Fahrtrichtung Norden. Es kommt bis zum 30. Juli zu einzelnen Behinderungen durch eine einstreifige Verkehrsführung zwischen dem Kreuz Wolfsburg/Königslutter und der Anschlussstelle Mörse. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Donnerstag in Wolfenbüttel hin. Grund ist der Aufbau von mobilen Schutzwänden sowie Markierungsarbeiten.

Wie die Landesbehörde bedauerte, konnten diese Arbeiten wegen eines Geräteausfalls und dadurch notwendiger Änderungen im Bauablauf nicht im Vorfeld angekündigt werden. Außerdem wird in den beiden Nächten zwischen dem 27. und 29. Juli jeweils zwischen 19 und 6 Uhr die Richtungsfahrbahn Nord der A 39 zwischen den Anschlussstellen Flechtorf und Mörse voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die U 53.

In der Nacht vom 29. auf den 30. Juli wird zwischen 20 und 5 Uhr der Überflieger von der Braunschweiger Straße auf die A 39 in Fahrtrichtung Süden gesperrt. Der Verkehr wird über die Anschlussstelle Fallersleben umgeleitet.

Die Wechselverkehrsführung soll zum Beginn der Arbeiten am 30. Juli in Betrieb gehen. Hierdurch werden vormittags zwei Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Norden zur Verfügung stehen, nachmittags zwei Fahrstreifen für den Verkehr in Richtung Süden. Dies wird erreicht, indem der mittlere Fahrstreifen morgens in Fahrtrichtung Wolfsburg benutzt wird und nachmittags in Fahrtrichtung Kassel. Für die Gegenrichtung steht dann jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Die gesamten Bauarbeiten sollen bis November andauern.