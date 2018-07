Bewaffneter Mann stiehlt Alkohol aus Supermarkt in Vorsfelde

Wie der Polizei erst am Mittwochnachmittag bekannt wurde, kam es am Montagabend gegen 21 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Meinstraße zu einem räuberischen Diebstahl.

Danach verließ ein unbekannter Mann gegen 21 Uhr den Lebensmittelmarkt. Er hatte eine große Umhängetasche dabei, aus der es verdächtig klimperte. Ein Angestellter des Marktes sprach den Unbekannten daraufhin an, was er in seiner Tasche mit sich führe.

Daraufhin zog der Unbekannte eine Waffe aus seiner Hosentasche, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Angestellte ließ daraufhin von dem Mann ab, der auf ein Fahrrad stieg und in unbekannte Richtung flüchtete. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen Mann südeuropäischen Aussehens. Er ist etwa 1,80 Meter groß und mit einem weißen T-Shirt bekleidet. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Nach Angaben des Lebensmittelmarktes stahl er mehrere Flaschen Alkohol.

Die Polizei bittet darum, dass Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder den Täter im oder außerhalb des Lebensmittelmarktes gesehen haben, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter

(0 53 61) 46 46-0

melden.