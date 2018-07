Badeland: Saunen werden erneuert, Badebetrieb läuft weiter

Im Badeland in Wolfsburg tut sich etwas: Die Saunalandschaft des Badelandes Wolfsburg bleibt in der Zeit vom 6. August bis 21. August geschlossen, das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Der Grund: Zwei Saunen werden in dieser Zeit komplett erneuert. Diese Attraktivierung und Modernisierung der beiden Saunen im Erdgeschoss bringt insgesamt eine 16 tägige Schließzeit der Saunaanlage mit sich. „Trotzdem geht der Betrieb in der...