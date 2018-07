Bachmann: Guter Mobilfunk ist ein Muss für mobiles Arbeiten

In Barnstorf scheiden sich die Geister derzeit am Thema Mobilfunkausbau. Foto: Daniel Reinhardt / picture alliance / dpa

Barnstorf. Am 16. August soll auf Initiative des Ortsbürgermeisters in der Gaststätte „Zur schönen Aussicht“ eine Veranstaltung stattfinden, bei der ein Mobilfunkanbieter fachliche Fragen klären kann.

Die Wogen gehen weiter hoch und kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Keine Frage: Das Thema elektromagnetische Wellen sorgt für reichlich Bewegung im Dorf. Wie berichtet, gehen die Befürworter einer Mobilfunkverbesserung um Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann derzeit mit Unterschriftenliste durchs Dorf. Die Gegner sehen die bisherige Versorgung als ausreichend an und fürchten Belastungen durch einen eventuellen Mobilfunkmasten im Ort. Letzteres weist Bachmann von sich: „Wir sind ein Dorf mit 1200 Einwohnern. Es geht bei der Unterschriftenaktion nur darum, die Mobilfunkanbieter dafür zu gewinnen, dass mal jemand hierher kommt und alle fachlichen Fragen klärt.“ Derzeit gehe in der Diskussion vieles durcheinander, meint Bachmann. Es werde vieles behauptet, ohne es belegen zu können. Jens Knipphals zählt zu den Anwohnern, die das anders sehen. „Zum einen sprechen wir hier von gepulster Energie und die Möglichkeit ihrer gesundheitlichen Gefährdung für den Menschen. Das ist wissenschaftlich belegt. Anders, als in anderen Ländern, handelt es sich in Deutschland um Datenübertragung mit gepulster Energie, dies muss man grundsätzlich wissen.“

Kritiker: Elektrosmog als Gesundheitsgefährdung

Gepulste, oder verdichtete Energie wird beispielsweise bei Druckfräsen durch einen Aufsatz erzielt, der den Druck erhöhen kann. Oder eben auch bei elektromagnetischen Wellen, die durch das Pulsen komprimiert werden um effektiver zu werden. Dies alles müsse in einer langfristigen Betrachtungsweise angelegt sein, fordert Knipphals zum Thema Elektrosmog. „Natürlich fällt niemand derzeit tot um, weil er neben einem Mobilfunkmasten steht. Erst die kommenden Jahre werden darüber Aufschluss geben, welche Gefährdungen elektromagnetische Belastungen auf Dauer mit sich bringen. Beim Thema Asbest hat es 80 Jahre gedauert, ehe die Gefährdung anerkannt war.“ Schon jetzt, dies fügt Knipphals hinzu, seien aber bei der Bundeswehr gesundheitliche Folgen der Arbeit in der Radartechnik eine anerkannte Berufskrankheit.

Es sei nicht nachzuvollziehen, weshalb Festnetz und die Möglicheit über W-Lan zu telefonieren, nicht ausreichen sollten.

Befürworter: Mobiles Arbeiten braucht gute Handyverbindungen

Eben weil mobiles Arbeiten zu Hause immer größere Bedeutung hätte, hält der Ortsbürgermeister entgegen, der es zudem ausschließt, dass eine Telefongesellschaft im Ort einen Mobilfunkmasten bauen werde. „Unser Dorf teilt sich mit seinen 12000 Einwohnern auf vier Anbieter auf. So ein Mast kostet um die 50 000 Euro. Wie soll sich das für einen Telefonanbieter rechnen? Das macht keinen Sinn.“ Ihm werde das Thema zu emotional debattiert, sagt der Ortsbürgermeister von Barnstorf und Nordsteimke. „Wo die Zukunft technisch genau hingeht, was man machen kann, um das Thema mobiles Arbeiten zu fördern, darüber erhoffen wir uns Aufschluss am 16. August.“

Wenn eine Verbesserung tatsächlich erforderlich und von den Barnstorfern gewünscht sei, dies fordert Jens Knipphals, sollte

eine kabelgebundene Verbesserung angestrebt werden. „Dann kann jeder Nutzer über Festnetz und eigenes WLAN

seine gepulste elektromagnetische Strahlenbelastung selbst steuern, ohne Nachbarn, die das nicht wollen, unnötig mit in diese Felder einzubeziehen.“

Die Veranstaltung in der Gaststätte Meyer, Hasselbachstraße 3, zum Mobilfunk beginnt am 16. August um 18 Uhr.