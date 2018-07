Diebe stehlen alle vier Räder eines Golf

Wolfsburg. Den Wagen hatte der 22-Jährige am Dienstag gegen 0 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße In den Allerwiesen abgestellt.

Nicht schlecht staunte ein 22 Jahre alter Wolfsburger, als er am frühen Mittwochmorgen wieder zu seinem Fahrzeug kam: Unbekannte hatten von seinen schwarzen Golf VII GTI alle vier Räder auf Alufelgen abmontiert und entwendet. Das teilt die Polizei mit. Zuvor hatten sie seinen gerade einmal zwei Jahre alten Wagen aufgebockt und auf Backsteine beziehungsweise Kanthölzer gestellt. Den Wagen hatte der 22-Jährige am Dienstag gegen 0 Uhr auf dem Parkplatz an der Straße In den Allerwiesen abgestellt. Als er gegen 1.50 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, sah er die Bescherung. Der Schaden beträgt nach Polizeiangaben 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter

(0 53 61) 46 46-0

entgegen.