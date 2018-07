Brandstiftung durch Zigarette: Wolfsburger verurteilt

Es war ein netter Abend nach der Arbeit im Kreise der Feuerwehr-Kameraden. Ein paar Bierchen, ein Cola-Whisky, dazu fünf Korn. „Angetrunken“ sei er anschließend gewesen, erzählte ein 57-Jähriger am Mittwoch vor dem Amtsgericht Wolfsburg. Dort war er wegen fahrlässiger, schwerer Brandstiftung angeklagt. Was war geschehen an jenem Abend im November 2017, nachdem sich der Angeklagte nach Hause verabschiedet hatte? Vor Gericht erzählte er...