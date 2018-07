Vermisstensuche erfolgreich: Rentner wohlbehalten aufgetaucht

Einer guten und schnell organisierten Suchmaßnahme der Polizei mit Unterstützung ihrer Netzwerkpartner ist es zu verdanken, dass eine Vermisstensuche ein gutes Ende fand. Am Montagabend gegen 20 Uhr wurde durch ein Alten-und Pflegeheim in Fallersleben ein 72 Jahre alter Bewohner als vermisst gemeldet. Die Polizei überprüfte sofort die bisherige Wohnanschrift des Mannes, befragte Angehörige und die Nachbarschaft. Eine Fahndung in Ortsbereich Fallersleben und Wolfsburg verlief zunächst negativ, wie die Polizei mitteilt. Am Mittwochmorgen begann eine groß angelegte Suchaktion nach dem rüstigen 72-Jährigen. Angehörige unterstützten die Suchaktion und konnten unter anderem ein aktuelles Bild des Rentners zu Verfügung stellen.

Das Wolfsburger Klinikum, die Taxi-Zentrale und die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft wurden informiert und um Unterstützung gebeten. Mehrere Funkstreifenwagen der Polizei waren in Fallersleben, Wolfsburg und den umliegenden Stadtteilen unterwegs. Der angeforderte Hubschrauber suchte aus der Luft. Ein Zeugenhinweis durch einen Busfahrer ergab, dass der 72-Jährige am Mittwochmorgen in Hehlingen gesehen wurde. Spürhunde wurden angefordert, die ebenfalls nach dem vermissten Rentner suchen sollten. Gegen 13.45 Uhr kam die erlösende Nachricht: Ein Angehöriger hatte den Vermissten in Hehlingen aufgefunden. Außer ein paar kleinen Blessuren war der Rentner trotz der großen Hitze nahezu unverletzt. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei allen Organisationen und Personen, die an der Suchaktion beteiligt waren.