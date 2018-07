Hausbesitzer im Urlaub – Einbrecher schlagen zu

Die urlaubsbedingte Abwesenheit der Hausbesitzer nutzten Unbekannte aus, um in deren Domizil in der Straße Von-Ebner-Eschenbach-Ring einzubrechen. Dabei erbeuteten sie nach ersten Ermittlungen Schmuck und Bargeld. Der Wert steht noch nicht fest, wie die Polizei mitteilt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmorgen, 13. Juli, 10 Uhr, und Dienstagabend, 24. Juli, 19 Uhr. Die Eigentümer hatten nach ihrer Rückkehr den Einbruch bemerkt und sofort die Polizei alarmiert. Nach ersten Erkenntnisse gelangten die Unbekannten auf das Grundstück des Einfamilienhauses. Hier begaben sie sich an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam eine Terrassentür. Sie durchsuchten diverse Räume nach wertvoller Beute. Anschließend verließen sie unerkannt den Ort des Geschehens. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

.