Polizei klärt Unfallflucht im Schulzen Hof dank Zeugen-Zettel

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich am Montagnachmittag auf dem Parkplatz in der Straße Schulzen Hof. Dabei ist es nach Mitteilung der Polizei einem aufmerksamen Zeigen zu verdanken, dass die Tat im Nachhinein rasch aufgeklärt werden konnte. Eine 58 Jahre alte Wolfsburgerin hatte am...